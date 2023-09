Design e sostenibilità | Pensarecasa apre a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023), rete di punti vendita di arredamento ed espressione del produttore IMAB Group, inaugura un nuovo punto vendita a. All’evento, presente per il taglio del nastro anche il vicesindaco Sergio Gandi che ha mostrato apprezzamento per questa nuova apertura che contribuisce notevolmente a valorizzare un’area strategica della citta? e portera? nuove opportunita? di lavoro. Sabato 23 settembre 2023 lo showroom ha aperto le sue porte in via Angelo Maj n.7, ampliando cosi? la rete di oltre 45 punti vendita diffusi in tutta Italia, in cui la ricerca dell’arredamento perfetto si compie attraverso una modalita? personalizzata e creata su misura secondo le esigenze e i sogni dei clienti. Alberto Bruscoli, Amministratore Delegato di, dichiara: “Con questa apertura consolidiamo la nostra presenza sul territorio offrendo ...