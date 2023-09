Dentro l’Europa bisogna starci | e starci bene Conversazione con Antonio Tajani

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dalle sfide per far contare di più l’Italia a Bruxelles al dossier immigrazione fino agli equilibri geopolitici internazionali. E poi ancora un bilancio del primo anno di governo Meloni e il futuro della coalizione.a tutto tondo con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. All’inizio della sua carriera politica lei ha scelto, candidandosi al Parlamento Europeo sin dal 1994. Insomma viene proprio da lontano quella sorta di vocazione. La mia scelta di scendere in campo nelle istituzioni europee non è casuale: fin da giovane, grazie alla mia famiglia, ho fatto esperienze all’estero. Sono cresciuto in un ambiente in cui parlare altre lingue era normale e sono sempre stato consapevole che c’erano molte cose diverse nel mondo oltre a quelle che vedevo dalla ...