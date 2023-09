Denaro per favorire camorra | legale del carabiniere | “Odiato dai clan”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono assolutamente sicuro dell’innocenza di Giuseppe Bucolo, c’era astio nei confronti del sottufficiale dei carabinieri”: lo ha detto più volte, oggi, nel corso della sua arringa, l’avvocato Vincenzo Strazzullo,del militare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con la grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La Procura di Napoli ha chiesto 12 anni di reclusione per il militare: gli contesta di essere stato al soldo delladel rione Traiano in cambio di informazioni coperte da segreto su indagini e arresti. Per il suo avvocato, invece, Bucolo era finito nel mirino dei pentiti proprio perchè diventato una spina nel fianco tanto che, dice, parlando con i giornalisti durante una pausa, ha ricevuto ben sei encomi per la sua attività anti ...