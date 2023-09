Demba Seck accusato da un’altra ragazza su TikTok | “Mi sento in colpa per non averlo denunciato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Adesso miinper non“. Unadi 22 anni suaccusa il calciatore del Torinodi averla filmata di nascosto nel periodo in cui hanno avuto una relazione. Video intimi che poi il calciatore le avrebbe rivelato solo una volta terminata la loro storia. La giovane, che non può più sporgere denuncia perché sono trascorsi due anni dal presunto reato, parla in seguito all’inchiesta che riguarda lo stesso, indagato per minacce e revenge porn dopo la denuncia della sua ex. Il pm Enzo Bucarelli ha chiesto l’archiviazione del caso, in forza di una transazione economica riservata firmata tra i due in primavera. Sarà ora il gip a dovere decidere. Da fine agosto, ...