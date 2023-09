Decreto legge energia al Cdm | bonus carburanti e proroga sconti bollette

(Di lunedì 25 settembre 2023)per le famiglie meno abbienti,per il quarto trimestre dell'anno degliin bolletta per i cittadini a reddito medio basso, azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas e dell'Iva ridotta al 5%. Queste le principali misure delin materia die interventi per sostenere il potere d'acquisto e la tutela del risparmio, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Agli interventi previsti dalsi affianchrà, sempre a partire dal primo ottobre, il patto anti-inflazione, promosso dal ministro Adolfo Urso, che sarà firmato il 28 settembre da gruppi della grande distribuzione e della produzione e che si concretizzerà in un paniere di prodotti di prima necessità e per l'infanzia a ...

Un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio dovrebbe approdare ...

Affitti brevi , il governo cambia idea e dal disegno di legge passa al decreto legge : dovrebbe essere pronto a giorni per finire rapidamente in ...

bonus carburanti per le famiglie meno abbienti, proroga per il quarto trimestre dell'anno degli sconti in bolletta per i cittadini a reddito medio ...

... scrive Palazzo Chigi nella nota che segue l'approvazione da parte del Cdm delenergia. Inoltre è in arrivo ''un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ...Sono qiesti i principali provvedimenti contro il carovita contenuti delEnergia approvato oggi dal consiglio dei ministri. Un pacchetto da 1 miliardo e 300 milioni per provare a ...

Il governo è al lavoro su un nuovo pacchetto di misure per gestire l'immigrazione e su un nuovo provvedimento economico. All'attenzione del Cdm ci saranno due decreti legge. Il primo con misure su "mi ...Il rinvio in un decreto sui versamenti fiscali mercoledì 27 settembre in Cdm. Resta la possibilità del pagamento in due rate per chi conclude le operazioni entro il 30 settembre ...