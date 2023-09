Decreto energia | cdm approva 1 | 3 mld per le famiglie | sconti sulle bollette | sanatoria scontrini e bonus carburante

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il governo italiano ha dato il via libera al tanto atteso, un provvedimento ampio che affronta diverse questioni, tra cui il sostegno alleitaliane attraverso misure per leenergetiche, il cosiddettobenzina, e una nuovasugli. Questo decre

bonus carburanti per le famiglie meno abbienti, proroga per il quarto trimestre dell'anno degli sconti in bolletta per i cittadini a reddito medio ...

Il Consiglio dei ministri di ieri ha mandato avanti il: bonus luce e bonus benzina per i redditi più bassi (fino a 25 mila ero) a dimostrazione che anche ilTrasparenza di ...Ilentrato ieri in Consiglio dei ministri prevede fino al 31 dicembre l'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas per un totale di 300 milioni di euro. A questi si ...

Decreto energia, le novità per le famiglie: dal bonus carburanti alla proroga degli sconti sulle bollette TGCOM

Decreto energia 2023, dal bonus benzina alle borse di studio: tutte le misure approvate Corriere della Sera

Interventi da 1,3 miliardi per le famiglie. C'è il bonus benzina da 80 euro. «Ravvedimento operoso» per le violazioni sulle ricevute. Affitti, 7 milioni per nuove borse di studio. Domani Nadef in Cdm ...Le violazioni commesse dai commercianti sugli scontrini potranno essere “sanate” con lo strumento del ravvedimento operoso. Ma la novità più importante per i piccoli ...