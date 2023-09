Decreto asset alla stretta finale | ecco come cambia la tassa sugli extraprofitti delle banche

Non si sa se come nell’“Amleto” il decreto Asset sia una follia , ma di sicuro c’è del metodo. Che funziona più o meno così: il governo prepara una ...

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firma to ed emanato il decreto legge, varato lunedì dal Consiglio dei ministri, ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firma to il decreto Asset varato il 7 agosto dal consiglio dei ministri. Contestualmente, il ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firma to ed emanato il decreto legge, varato lunedì dal Consiglio dei ministri, contenente le ...

Il Decreto Asset istituisce importanti novità in materia di Foreign Direct Investments, al fine di attrarre investimenti esteri in Italia. Per ...