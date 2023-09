De Paola | «Inter | prova opaca contro l’Empoli! Thuram non si è visto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ha vinto per 0-1 sul campo dell’Empoli. Una vittoria che vale la testa solitaria della classifica ma che non convince il giornalista Paolo De. Le sue considerazioni a TMW Radio– L’analisi di De: «? Unadiciamo la verità. Non una granun Empoli che mi è sembrato ringalluzzito. I toscani, visti in precedenza, non mi sembravano adeguati alla Serie A mentre houna squadra diversai nerazzurri.sottotono,si èpochissimo. Il centrocampo ha funzionato e poi questo gioiello di Dimarco. Si mantengono a punteggio pieno ed hanno subito un solo gol in 5 partite. È una squadra ...