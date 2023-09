De Martino sbarca a Belve | arriva la frecciata a Belen Rodriguez?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il conduttore partenopeo Stefano Depronto per la nuova avventura a: spunta laall’ex moglie? Stefano Deè pronto ad accomodarsi sullo sgabello difronte a quello di Francesca Fagnani. Il conduttore di Rai2, ormai divenuto un volto di punta della tv di stato, molto presto si racconterà a, spigolosa trasmissione della fortissima giornalista Francesca Fagnani, pronta a mettere spalle al muro Stefano con domande scomode. De, nell’annunciare ai suoi follower la sua partecipazione a, prevista per martedì 26 settembre, ha deciso di ricondividere una foto ufficiale del programma, mettendo però nella storia una canzone di Ornella Vanoni. LEGGI ANCHE: Argentero e Cristina, grande festa in famiglia per il ...