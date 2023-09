De Laurentiis ha avuto tanti scontri con Garcia | con quel tweet ha evitato il disastro Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sull’edizione napoletana di Repubblica, Antonioanalizza la situazione del Napoli e si sofferma soprattutto suldi Dea fine partita. Dehala prontezza ieri a Bologna del comandante nel mezzo di una tempesta. Non aveva saputo o voluto fermare i suoi migliori colonnelli, lasciando fuggire sia Spalletti che Giuntoli, illudendosi di poterne fare a meno. Si è precipitato per bloccare almeno il nuovo puntiglioso allenatore. Con luine aveva avutinegli ultimi giorni, stavolta il tempismo hailtecnico di una situazione improvvisamente complicata. Far vincereo la squadra? Cambiare guida? E con chi? Ma è urgente un energico codice etico. Tutto è ...