De Grandis | «L’Inter corre da sola | ma ha un limite con le piccole!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)vola in questo inizio di stagione, con cinque vittorie consecutive nelle prime cinque partite. Deindividua però unPICCOLO? Ospite a Sky Sport 24, durante il contenitore ‘Il calcio è servito’, Stefano Desi esprime così: «da, segna tanto, non subisce gol.? Non sbaglia mai contro le grandi squadre, ma contro squadre come l’Empoli un po’ si ferma, come ieri. Poi gol incredibile di Dimarco, ragazzo che ha avuto un salto esponenziale negli ultimi anni. È il miglior terzino sinistro italiano, alnon manca praticamente nulla. Contro la Real Sociedad forse un po’ di presunzione. Sassuolo squadra strana, maè una grande squadra. ...