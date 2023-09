De Cristofaro Avs contro il condono di Salvini | ' La destra amica di furbi ed evasori'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Come ampiamente annunciato, il governo Meloni e nello specifico il ministro Matteovogliono fare deledilizio uno degli strumenti di propaganda per mantenere il consenso degli elettori.

La destra ha sempre usato i momenti di crisi economica per far leva sulle paure dei propri cittadini e tentare di rafforzare il proprio - precario - ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è in grossa difficoltà , e racconta successi che non ci sono. L'Italia e gli italiani stanno peggio di ...

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Non sono solito tirare in ballo il presidente della Repubblica, ma le sue parole di oggi sugli stipendi troppo bassi ...

Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama e capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ha attaccato duramente il governo. "Quella dei condoni è una vera e propria ossessione ...Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

De Cristofaro (Avs) contro il condono di Salvini: "La destra amica di ... Globalist.it

De Cristofaro (Avs): “Diritto salute a rischio, manovra preveda più ... Quotidiano Sanità

De Cristofaro (Avs): "Salvini propone il quarto condono edilizio. Il condono e le sanatorie come regola, ma anche come bancomat. Per la destra il fisco amico è quello amico dei furbi e degli evasori".Roma, 22 set. (Adnkronos) – “La sanatoria sugli scontrini che il governo vuole varare è contro i cittadini onesti, che pagano le tasse e le imposte. Il governo come al solito invece di fare una seria ...