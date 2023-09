DAZN | svolta storica | adesso cambia tutto

CEO DAZN : "Siamo entusiasti di essere i primi, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mostrare in esclusiva sulla nostra app le decisioni ...

... con l'ascolto dell'audio dei dialoghi tra l'arbitro Prontera e i colleghi al Var sull'episodio da rigore (poi concesso) in Frosinone - Sassuolo, arriva suladefinita storica che si ...GRAVINA AUDIO ARBITRI VAR - A partire da questa sera andranno in onda a 'Sunday Night Square' sugli audio delle conversazioni tra arbitri e VAR. Si tratta di unaimportante per il calcio italiano, come confermato con soddisfazione dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina . Per l'...

Var, svolta storica: gli audio arrivano in tv! Accordo Figc-Dazn Tuttosport

Ufficiale, accordo FIGC-DAZN per la trasmissione degli audio VAR ... DAZN

La piattaforma streaming più seguita tra gli appassionati di calcio mette a segno un grande colpo. L’annuncio di DAZN segna una svolta epocale La stagione calcistica su DAZN sembra iniziata con il ...Su Dazn è stato fatto ascoltare il dialogo tra arbitro e assistenti video: il caso del gol di Vlahovic in Juventus-Lazio ha fatto molto ...