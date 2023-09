Davide Mazzanti | “Sprecato sempre qualcosa nei finali di set”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’Italia ci ha provato ma si è inesorabilmente infranta sul muro della Polonia. Nell’ultimo e decisivo match del torneo preolimpico la nazionale biancorossa si è imposta per 1-3 in rimonta (25-15; 24-26; 23-25; 21-25). Niente da fare dunque per la squadra diche ora dovrà fare affidamento al ranking per l’eventuale qualificazione ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Un peccato perché le Azzurre erano partite bene ma poi i soliti errori sia in fase di ricezione che in fase di chiusura della manovra offensiva hanno dato spago alle avversarie che ne hanno ampiamente approfittato. Al termine della sfida il CT è intervenuto in conferenza stampa e ha analizzato così la partita.: “Faccio fatica a valutare la stagione” (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque le ...