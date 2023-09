David McCallum | Ducky in NCIS | è morto a 90 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per il suo ruolo del medico legale di, èil 25 settembre 2023 a 90, conosciuto dai fan per aver recitato incon il ruolo di Donald "" Mallard, èall'età di 90. Il decesso è avvenuto in modo pacifico nella mattina del 25 settembre per cause naturale, presso il New York Presbyterian Hospital. Il triste annuncio Steven D. Binder eNorth, produttori di- Unità anticrimine, hanno dichiarato: "Per oltre ventisi è fatto amare dagli spettatori intorno al mondo interpretando il saggio, ...