Da Roma a Milano | gli studenti tornano nelle tende contro il caro-affitti | «Finora solo promesse e contentini»

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il popolo delletorna a far sentire la propria voceil. Inizia oggi – lunedì, 25 settembre – e durerà tutta la settimana, la mobilitazione dell’Unione degli Universitari che poterà tendate, flash mob, presidi in 25 città universitarie di tutto il Paese. A, glihanno piantato le propriefuori dall’Università Statale: «Con l’inizio del nuovo anno accademico – spiegano in un comunicato – nonostante le intense mobilitazioni della primavera scorsail, nulla è cambiato: dalle istituzioni, dal Governo alle amministrazioni comunali sono arrivate soltanto finteo insufficienti, che non mettono in discussione ...