Da Elodie a Tananai | il video appello degli artisti per la campagna di “Una Nessuna Centomila” contro la violenza sulle donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Al via lasms per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiitaliani e sensibilizzareil fenomeno delladi genere promossa dalla Fondazione Unain collaborazione con Differenza Donna APS. Il numero per donare è 45586 e sarà attivo fino al 30 settembre. Daad Achille Lauro, sono tanti gliitaliani che hanno deciso di prestare la propria immagine e la propria voce a sostegno della, in una serie diche verranno pubblicati nei prossimi giorni. Quello di Unaè un percorso iniziato nel giugno 2022 a partire dall’omonimo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), iniziativa che ...