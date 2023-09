Curling | Shorty Jenkins Classic 2023 | Italia eliminata in semifinale

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si è fermata inla corsa dell’nell’AMJ Campbell, celebre torneo diandato in scena a Cornwall, in Canada. Dopo aver brillantemente superato il girone con 5 vittorie su 5, la squadra azzurra composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) ha battuto ai quarti i canadesi del Team Carruthers per 6-2. Purtroppo innon c’è stato nulla da fare contro la Svezia, capitanata dal campione olimpico in carica Niklas Edin. Dopo un equilibrio iniziale, gli avversari sono saliti in cattedra nel sesto end, finendo per trionfare con il punteggio di 6-3. SportFace.

