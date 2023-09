Cupra Ghost Padel | il derby tra ex calciatori di Milan e Inter sul campo galleggiante

Sabato 23 e domenica 24 settembre appuntamento conPADEL " DARSENA DERBY : dopo la sfida cittadina che ha animato l'ultima giornata di campionato, rossoneri e nerazzurri sono pronti per la rivincita sul campo da padel allestito nel cuore ...Sabato 23 e domenica 24 settembre appuntamento conPADEL " DARSENA DERBY : dopo la sfida cittadina che ha animato l'ultima giornata di campionato, rossoneri e nerazzurri sono pronti per la rivincita sul campo da padel allestito nel cuore ...

Cupra Ghost Padel: il derby di Milano su un campo galleggiante in Darsena La Gazzetta dello Sport

Cupra Ghost Padel, Darsena Derby: la sfida benefica tra milanisti e interisti Tuttosport

Cupra Ghost Padel In occasione del weekend dal 22 al 24 settembre, Cupra ha catturato l’attenzione dei milanesi – oltre che dei turisti, presenti in occasione della Fashion Week – con un’insolita ...Bingo, la collocazione perfetta per la prima edizione del Cupra Ghost Padel, durante la Settimana della Moda a Milano. Manifestazione unica nel suo genere, si svolgerà su un campo da padel ...