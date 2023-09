Cuneo fiscale e deficit | le due certezze di Meloni aspettando l’Europa

(Di lunedì 25 settembre 2023) La manovra la stanno ancora scrivendo al Tesoro, nelle stanze del Palazzo voluto da Quintino Sella. Ma per il governo di Giorgiaè già tempo di dare un peso effettivo alla prima, vera, finanziaria stesa in tandem con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Uomo della prudenza, dei mal di pancia al solo sentir parlare di superbonus e decisamente poco incline alle alchimie con i soldi dei contribuenti. Una postura che fino ad oggi ha garantito all’Italia la protezione dalla speculazione sui mercati (qui l’intervista all’economista Mario Baldassarri). Ma ora è tempo di fare i conti. Giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà la Nota di aggiornamento del Def, che segna l’appuntamento con la revisione dei saldi di bilancio e dunque con il perimetro della prossima manovra. Si capirà, insomma, quanto effettivamente il governo può spendere. Che la ...

«Se badiamo solo alla distribuzione di prebende , sussidi e sovvenzioni che non possiamo permetterci non andremo lontani. Abbiamo già sperimentato ...

E la finta riduzione del, altro non è una riduzione della quota dei contributi previdenziali che di fatto aumenta l'imponibile su ci verrà calcolata la tassazione. Insomma, quei minuti ...Un fattore fondamentale per consolidare i vantaggi offerti dal taglio del(la cui proroga per un altro anno sembra ormai cosa fatta). Per schematizzare, il nuovo sistema si muoverebbe ...

La manovra la stanno ancora scrivendo al Tesoro, nelle stanze del Palazzo voluto da Quintino Sella. Ma per il governo di Giorgia Meloni è già tempo di dare un peso effettivo alla prima, vera, finanzia ...Il 1º maggio, il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge sul lavoro che riduce il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino ...