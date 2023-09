Cuba definisce “terroristico” l’attacco con bombe molotov alla sua ambasciata a Washington

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il governo diha qualificato come “attacco” il lancio di due bottigliecontro la sua. Un individuo, di cui non sono state rese note l’identità e le motivazioni, ha compiuto il gesto, che non ha provocato danni al personale della sede diplomatica durante la notte del 24 scorso. Ieri hanno fatto ritorno ail cancelliere Bruno Rodriguez e il presidente Miguel Diaz-Canel, dopo una settimana trascorsa a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Questa notte (domenica 24 settembre), l’na negli Stati Uniti è stata bersaglio di un attaccoda parte di un individuo che ha lanciato due bottiglie. Non ci sono stati ...