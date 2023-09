Cristina Scuccia | svolta totale in tv | cosa farà dopo il no di Carlo Conti

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un nuovo progetto all'orizzonte peril no a Tale e Quale show, il talent condotto dasu Rai 1, l'ex suora è pronta a ripartire da Mediaset. Gerry Scotti, infatti, ha rivelato a Verissimo che l'ex naufraga dell'Isola dei famosiparte della nuova edizione di Io canto su Canale 5. Nel programma, che ripartirà a ottobredieci anni di stop, laricoprirà il ruolo di coach, avendo così un ruolo inedito. La, però, non sarà l'unico coach a Io Canto Generation. Ad aiutare i concorrenti della trasmissione, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, saranno anche Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Iva Zanicchi e Benedetta Caretta, vincitrice di una passata edizione di Io Canto. In ...

Alla fine,un posto in televisione lo ha trovato. Dopo avere declinato l'invito di Alfonso Signorini di entrare nella casa del Grande Fratello e dato forfait a Carlo Conti, che la voleva nel ...Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e. Il pubblico freme nell'attesa della messa in onda del programma che manca in televisione da oltre dieci anni.

