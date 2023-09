Crisi Lazio? Lotito non ha dubbi | «Sarri deve risolvere la situazione»

Bello il gol di Provedel, ma la Lazio ha un problema in attacco. E proprio il fatto che serva un gol del portiere per pareggiare una partita...

In occasione dei suoi cinquant’anni di vita, il principe Daniel di Svezia si è concesso ai riflettori per rilasciare la sua intervista più aperta. ...

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Sarri. Il Genoa porta via il bottino pieno grazie ad un gol nel primo tempo dell'italo ...