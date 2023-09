Covid | aumentano i casi a Salerno e provincia | i numeri

Leggi su zon

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un nuovo allarme che di giorno in giorno diventa più insistente. A, infatti, idi contagio dasono in aumento. Attualmente, la quota mille è stata superata. In particolar modo, il numero di contagiati ha raggiunto il numero di 1178, comprese anche le sottovarianti Omicron ed Eris. I dati relativi alla settimana dal 14 al 20 Settembre, come riportato questa mattina dal quotidiano “Il Mattino“, parlano chiaro. Ad aumentare, oltre al numero dididiffusi in tutta ladi, è anche l’incidenza del virus, che tocca quota 111ogni 100mila abitanti. E anche se la pandemia è superata, il Coronavirus non è scomparso e per alcuni soggetti fragili può ancora rappresentare una seria ...