Leggi Anche, Schillaci: 'Tra 15 giorni pronti i nuovi vaccini, saranno gratuiti per tutti' Il ministero della Salute a stretto giro dovrà emanare una nuova circolare con le indicazioni tecniche specifiche ...Poi circolare con le indicazioni e l'avvio della campagna

Covid, attesi per martedì in Italia i primi lotti di vaccino TGCOM

Campagna vaccinale anti-Covid: arrivano le prime dosi in Calabria Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Sono stati spedite oggi, secondo quanto si apprende, i primi lotti di vaccini anti Covid della Pfizer aggiornati alla sottovariante Omicron XBB.1.5, ed arriveranno in Italia domani, consegnati nelle ...Arriveranno in Italia martedì i primi lotti di vaccino anti-Covid. Le dosi spedite sono quelle della Pfizer, aggiornate alla sottovariante Omicron XBB.1.5, e saranno consegnate nelle sedi indicate dal ...