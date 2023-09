Cosenza-Cremonese martedì 26 settembre 2023 ore 18 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non è andata secondo le aspettative la prima di Stroppa sulla panchina della, con la squadra che nonostante un atteggiamento diverso rispetto alla gestione Ballardini e un Coda trascinatore si è fatta raggiungere in casa sul 2 a 2 dall’Ascoli, cogliendo il quarto pareggio in 6 gare di campionato. Un punto che si può prendere positivamente alla luce della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lecco - FeralpiSalò,. Ore 20.30 Ascoli - Ternana, Reggiana - Pisa, SudTirol - Modena, Spezia - Brescia, Venezia - Palermo Mercoledì 27 settembre ore 20.30. Catanzaro - Cittadella, ...La classifica di Serie B: Parma 14 punti; Venezia 12; Modena e Catanzaro 11; Palermo e Como 10; Sudtirol 9;, Bari e Cittadella 8; Brescia,e Pisa 7; Reggiana 6; Ascoli 4; Sampdoria 3; Ternana 2; Lecco, Spezia e Feralpisalò 1.

Cosenza-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla Tifo Cosenza

Cosenza - Cremonese pronostico Serie B | 26/09/23 SportyTrader

Il tecnico: "Facciamo tesoro degli errori commessi e delle tante cose fatte per bene. C’è un’altra gara da affrontare difficilissima ma da interpretare sulla falsa riga di quella appena disputata" ..."Stroppa deluso: 'La gara non è andata come volevamo'", titola il Quotidiano Sportivo . Esordio amaro per Stroppa sulla panchina della Cremonese: l'Ascoli ha risposto due volte e chiuso in crescendo.