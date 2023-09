Emilia Brandi è una celebre giornalista e conduttrice televisiva, molto nota in particolar modo per essere la conduttrice e l’autrice del programma ...

" abbiamo venduto la villa di Ginevra: non aveva più senso tenere tanti oggetti che vi erano custoditi" “ abbiamo venduto la villa di Ginevra: non ...

Racconta l'omicidio di una giovane donna, Luisa Fantasia, la puntata di "", il programma condotto da Emilia Brandi, in onda lunedì 25 settembre, alle 23.50 su Rai 1. Un lutto che il marito della vittima, il brigadiere Tonino Mascione, non ha mai voluto rivelare ...... o, peggio, a pericolosa fonte di distrazione dalle"serie" e perdita di tempo. Il movimento, ... ora starà a tutti noi e alleistituzioni l'applicazione di questo diritto fondamentale, ...

“Cose Nostre”, alle 23.50 su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Settembre nuvoloso Cose Nostre Online - Il giornale di Caselle Torinese e dintorni

Racconta l’omicidio di una giovane donna, Luisa Fantasia, la puntata di “Cose Nostre”, il programma condotto da Emilia Brandi, in onda lunedì 25 settembre, alle 23.50 su Rai 1. Un lutto che il marito ...In gol da capitano per i tre punti contro il Verona dopo una serata difficile in Champions League contro il Newcastle. L'inizio di stagione di Rafa Leao, con il numero 10 sulle spalle, è già una monta ...