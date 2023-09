Corso di Web Design a Napoli

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 25 settembre 2023) Abbiamo già parlato di School of, la scuola creativa con sede ache ha un innovativo approccio all’insegnamento, orientato all’inserimento lavorativo degli studenti. Oggi invece approfondiamo uno dei 3 Corsi Creativi erogati dall’Istituto, ovvero ildi Web, della durata di 10 mesi e in presenza nelle Aule della Scuola. Come Funziona ildi Webdi SOD Diciamo subito che si tratta di una numero chiuso, per solo 10 studenti: questa è una garanzia per chi frequenterà di non trovarsi in un’aula affollata come spesso succede e di poter seguire con facilità tutte le lezioni, oltre ad avere un contatto immediato con il Docente. Argomenti delLe materie previste dalsono ...