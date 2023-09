Corriere dello Sport – Mbappé esce per infortunio contro il Marsiglia | Psg in ansia

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 settembre 2023) 2023-09-25 00:22:33 Il CdS: PARIGI (FRANCIA) – Dopo l’esclusione dai convocati al debuttoil Lorient e le 7 reti segnate nelle successive 4 gare di Ligue 1 (l’ultima giocata con la fascia da capitano al braccio) si interrompe il ‘magic moment’ di Kylian, rimasto a secco nel match al ‘Parco dei Principi’ilche lo ha visto uscire al 32? e poi vinto 4-0 dai parigini. Psg-4-0: cronaca, statistiche e tabellinoko, Luis Enrique trema L’attaccante francese, in scadenza di contratto e sempre nel mirino del Real Madrid, è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca per unalla caviglia. Toccato duro alla caviglia in avvio in un contrasto con Balerdi,è stato medicato dallo staff ...