Cook e Niue indipendenti | nuovi scontri in Kosovo | bombe all’ambasciata cubana | cos’è successo oggi nel mondo

Sul confine tra Serbia e Kosovo si ricomincia a sparare, Biden riconosce le Isoleindipendenti contro l'avanzata della Cina nell'Indo - Pacifico, due bombe molotov vengono scagliate contro l'ambasciata cubana a Washington, Kim riapre i confini nazionali e Seul, Tokyo e ...La scelta di Biden non farà che irritare Pechino, che a più riprese denuncia i tentativi degli Stati Uniti di stabilire un frante della Nato in ...

Cook e Niue indipendenti, nuovi scontri in Kosovo, bombe all ... Inside Over

Washington riconosce le isole Cook: perché la scelta di Biden non piace alla Cina Today.it

The United States will establish diplomatic relations with the Cooks Islands and Niue, a move aimed at bolstering ties with partners in the Indo-Pacific.President Biden on Monday inexplicably said he and the prime minister of the Cook Islands are from Baltimore, even though neither seems to have any roots in the Maryland city.