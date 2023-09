Controlli movida della Polizia | 650 sanzioni nel week-end

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un fine settimana intenso per gli agentidi Roma Capitale, che tra violazioni al codicestrada e irregolarità riscontrate presso le attività commerciali hanno comminato circa 650. All’attenzione degli agenti un laboratorio di vicinato, in zona Trastevere, che vendeva alcolici dopo le 24, aspetto che ha comportato una multa di circa 7 mila euro. Le attività di contrasto al commercio abusivo hanno portato al sequestro di circa 400 articoli venduti illegalmente nella zona del centro storico.sul corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali, con 27 illeciti sanzionati. Quasi 300 le persone sorprese ad una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di più di 12 mila. Le irregolarità riscontrate per ...