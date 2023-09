Controlli a Napoli | Studentessa denunciata per tentativo di eludere ZTL

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023)perdila ZTL con una mascherina chirurgica sulla targa dell’auto Movida e vita notturna il focus del controllo straordinario dei carabinieri della Compagnia Bagnoli, insieme a quelli del nucleo radiomobile diuna giovanedi Cicciano. Ha occultato la targa della sua auto con una mascherina chirurgica neldila ZTL di Via Nisida. È stato denunciato anche un 31enne, alla guida di una berlina senza mai aver conseguito la patente di guida. Altre persone sono state denunciate perché chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di sosta. Tutti i parcheggiatori abusivi segnalati erano lungo via ...