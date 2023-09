Consumi non alimentari | in 2022 torna crescita ma è caccia a convenienza

Terziario - secondo trimestre in chiaroscuro : i prezzi non scendono - incertezza sui consumi Nel secondo trimestre del 2023 il fatturato delle imprese bergamasche con almeno 3 addetti attive nel Terziario continua a evidenziare variazioni ...

Rdc - De Luise (Confesercenti) : “Non occupabili non vanno lasciati soli - adesso sostenere consumi” (Adnkronos) – "Se ora non si agisce a sostegno della domanda e dei consumi, sarà un problema per le imprese come le nostre, ma soprattutto per il ...