Confermata la data di uscita della terza stagione di Tokyo Revengers!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 25 settembre 2023) Come i membri diManjakai, anche voi vorrete sicuramente fare un piccolo viaggio in moto e mettervi in viaggio quest’autunno. Nel caso ve ne foste dimenticati, tra qualche mese uscirà ladell’animeRevengers. Ma prima che Takemichi Hanagaki e i suoi compagni tornino in azione, i produttoriserie hanno deciso di mettere le cose in chiaro. Ci vediamo a ottobre Dopo il ritornoserie anime di Bleach TYBW con la sua seconda parte, presto toccherà alladiRevengers tornare al centroscena. Come già annunciato, l’adattamento anime di Ken Wakui realizzato dallo studio di animazione Liden Films uscirà a ottobre su Disney+. Per quanto riguarda la ...