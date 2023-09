Concorso Università di Bologna | Bando per Entomologi

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 25 settembre 2023) Selezione pubblica, per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 72 mesi. Settore – Patologia vegetale eda, presso l’di. In conformità con l'art. 24 della legge n. 240/2010 e il regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), emanato dall'con decreto rettorale n. 151 del 3 febbraio 2023, è stata avviata una procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), con un regime di impegno a tempo pieno della durata di 72 mesi. Questo posto è relativo al settore concorsuale 07/D1, che riguarda la Patologia vegetale e l'a, e al settore scientifico-disciplinare AGR/12, che si riferisce alla Patologia vegetale. La posizione sarà ...