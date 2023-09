Compagnoni | «Dimarco? Sempre piaciuto | ma non se lo filavano…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)ieri ha deciso Empoli-Inter con un eurogol. A parlare dell’esterno dell’Inter e della Nazionale,. Le sue parole ALTRO CHE LIMITE ? Maurizio, a Sky Sport 24, su Federico: «è una piacevole sorpresa, ma quando lo vedevo girare in prestito dall’Inter tra Parma e Verona già mi piaceva. Mi chiedevo però ‘Se questo è forte, perché non se lo filano’. Forse aveva qualche limite, che in realtà poi non ne aveva. All’Inter è cresciuto tantissimo, prima non se lo filava nessuno e ora guarda adesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati