Come saranno i funerali di Giorgio Napolitano

(Di lunedì 25 settembre 2023)di Stato laici e per la prima volta si terranno dentro palazzo Montecitorio, nell'aula della Camera

Tra le novità della serie Google Pixel 8 vi potrebbe essere anche un supporto software più lungo. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Google come ...

L’economia non va più bene come si credeva. Dobbiamo stringere la cinghia. Pazienza se a essere più penalizzate saranno scuola e sanità . Allora ...

I candidati, in possesso dei previsti requisiti e interessati alla procedura, presentano domanda di partecipazione al Concorso per l'accesso al ...

Toyota ha confermato che i suoi veicoli elettrici a batteria di prossima generazione entreranno in produzione a partire dal 2026 . La Casa prevede di ...

Secondo un sondaggio oltre il 70% di genitori e alunni vorrebbe spazio per l'educazione sessuale, sentimentale e di genere nelle aule. Da quest'anno ...

Dopo l’annuncio dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), si lavora al piano per attuare una delle misure che - nelle intenzioni del ...

...eventuali ulteriori ridimensionamenti e riconfigurazioni della missionepossibili esclusivamente in relazione al raggiungimento degli obiettivi e non a una agenda temporale prestabilita....Sono spesso farciti con un'appetitosa gamma di ripienicarne, salsiccia, pesce, porridge, ... Affettate le cipolle in grandi fette e soffriggetele fino a quando nondorate. Olga Brovkina ...

Ecco come saranno valorizzati i formaggi Dop nei menu dei ristoranti Il Sole 24 ORE