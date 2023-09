Collisione sfiorata a Venezia tra aerei Iberia e Ryanair | a bordo 387 passeggeri scampati al disastro

Si èla tragedia a Venezia. Due aerei appartenenti rispettivamente a Ryanair e Iberia hanno rischiato di scontrarsi in pista. Il primo, un Boeing 737 con a bordo 174 passeggeri, stava per ...Un rapporto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ha classificato l'episodio come 'inconveniente ...

Negli ultimi giorni è emerso che lo scorso ottobre due aerei hanno rischiato di scontrarsi all’aeroporto di Venezia ...La causa, secondo una relazione Ansv, fu l'errore di un controllore della torre del Marco Polo che inserì il connettore della sua cuffia nella presa sbagliata. E un volo a terra partì con un altro che ...