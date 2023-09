... che ha chiuso la fashion week assegnando al Teatro alla Scala iFashion Awards 2023 . Piccioli, che ha ritirato a nome della maison di cui è direttore creativo l' Education of ...... i raccolti minimalisti di Elodie e Bianca Balti AiAwards vince la semplicità di Barbara Rossetti L a settimana della moda milanese si è conclusa con il red carpet dei...

CNMI Sustainable Fashion Awards 2023: vincitori e star Io Donna

CNMI Sustainable Fashion Awards 2023: tutti i look e i premiati della serata Vanity Fair Italia

Jessica Chastain, Julianne Moore, and our own Sínead Burke were among the famous faces walking the red carpet of the CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 during the Milan Fashion Week Womenswear ...Alla serata CNMI che premia la moda sostenibile tantissimi ospiti italiani e internazionali, da Elodie e Julianne Moore. Guarda il video ...