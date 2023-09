Clochard riceve un taglio di barba e capelli e diventa un' altra persona | Sembra un miliardiario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unche probabilmente non vedeva forbici e rasoi da circa due decenni ha incontrato un barbiere che lo ha rimesso a nuovo - e non è un'iperbole. Dopodie sopracciglia, l'uomo ha cambiato aspetto e secondo alcuni ora assomiglia a un miliardario. La cura delle persone senza fissa dimora, spesso chiamate con il termine francese, è una questione complessa. Ogni essere umano ha diritto all'accesso di cibo, acqua potabile, un rifugio in cui trascorrere la notte e assistenza sanitaria quando necessario. Con enormi difficoltà, lo Stato italiano garantisce questi servizi a tutte le persone bisognose, con l'aiuto di associazioni laiche e religiose. Il problema è che alcuni di loro sono invisibili, nel vero senso della parola e censirli è molto complicato, specie nelle ...