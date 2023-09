Civitavecchia | i finanzieri sott' acqua | la scoperta in fondo al mare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) La componente subacquea della Stazione Navale di, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, ha recuperato alcuni significativi reperti nei fondali dell'Isola di Ventotene, tra cui un'anfora romana di epoca repubblicana perfettamente conservata e un manufatto di tufo locale di forma cilindrica. I reperti, portati in superficie utilizzando dei palloni di sollevamento e delle reti apposite, sono stati trasportati nella Caserma“FinanziereFrancesco Nunziale”, dove sono stati immersi in vasche condolce per permettere la desalinizzazione. L'anfora recuperata è del tipo “Dressel 1B”, anfora vinaria tipica dell'area tirrenica e diffusa tra la fine del II e la metà del I secolo a.C., mentre il manufatto di pietra è riconducibile alle cave di tufo ...