Cinque stanze | la recensione | quando finisce un amore

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ladi, film di Bruno Bigoni con Riccardo Magherini e Debora Zuin, al cinema dal 25 settembre con Altamarea Film.tappe nella vita di una coppia,percorsi nella memoria. Il film di Bruno Bigoni,, esplora i limiti dell'attraverso una messinscena rigorosa, che nulla concede in termini di spettacolarità. L'intenzione del regista è quello di concentrarsi sulla crisi di una coppia vista, principalmente, dal punto di vista maschile, come suggerisce la sequenza iniziale in cui vediamo il protagonista che, seduto su una panchina in un parco, legge una lettera della moglie. Da qui il turbine della memoria si mette in moto e assistiamo a una serie di momenti di vita coniugale accostati con grande libertà. ...