Ci sono almeno 4 buoni motivi per guardare Top Boy 3 e 2 per cui potrebbe deludervi

(Di lunedì 25 settembre 2023) È sempre un momento agrodolce quando una serie tv giunge al termine. Si avverte un senso di vuoto anche quando non è una delle preferite. Top Boy, acclamato crime drama britannico, che ha ispirato tra gli altri anche Gomorra, non fa eccezione: apparso in tv nel 2011, rilanciato da Netflix nel 2019 dopo una (lunga) pausa, ha conquistato il mondo con la sua rappresentazione senza filtri della vita nelle periferie di Londra. Ora, dopo un bel po' di colpi di scena (e di pistola) è venuto il momento dei saluti. Descritta dalla critica come un "commovente e ben realizzato addio" e un "frenetico atto finale", la terza stagione di TopBoy, disponibile su Netfix, con soli 6 episodi, è più breve delle precedenti, ma compensa in carica drammatica, uno sviluppo inedito dei personaggi e sprazzi di critica sociale. Top Boy 3 riprende là dove si era interrotta la seconda stagione: lo scioccante ...