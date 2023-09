Choc per Miguel Ángel Lopez | il Superman del ciclismo sequestrato in Colombia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il ciclistano, detto “”, è stato rapito sabato 23 settembre nella sua fattoria di Pesca, in, nel comune del Boyacá. A riportare la notizia è la stampa locale, che citando il colonnello María Margarita Mantilla ha confermato che verso le ore 17 l’atleta si trovava nella su abitazione, quando è stato bloccato improvvisamente da tre persone che lo hanno trattenuto per tre ore sottraendogli un Suv, un cellulare e 800mila dollari (750mila euro). Successivamente, il corridore del Team Medellin, che al momento è provvisoriamente sospeso da ogni attività sportiva dall’Uci per presunti violazioni dell’antidoping al Giro d’Italia 2022, ha raggiunto in serata il commissariato di Sogamoso per sporgere denuncia. Secondo quanto riporta Il Corriere dello ...

"Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza, maun'operazione improvvisa a cuore aperto", ha scritto sui social. "Un giorno a inizio luglio ...Riposa in pace zio Matteo, tranquillo che quasi tutto Castelvetrano è dispiaciutala tua morte perché il bene c'è sempre e la morte non si augura a nessuno'. Fortunatamente c'è anche chi si ...

«Altri due mesi e sarei morta». Enrica Bonaccorti, 73 anni, racconta in un lungo post su Facebook gli ultimi mesi drammatici che ha vissuto: operata d'urgenza per un intervento di ...