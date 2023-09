Chiesa rossa | clamoroso | chi spunta alla festa di Rifondazione | un caso in Vaticano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ammettiamolo: è stato l'oratore che non ti aspetti. O che, meglio, non ti aspetti di vederenazionale diComunista, nella periferia di Bologna, pugni alzate e bandiere rosse. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale italiana, nonché inviato speciale delper l'Ucraina e la Russia nominato da Papa Francesco, si è presentato, ieri, sul palco dei compagni più compagni di tutti, assieme al segretario Maurizio Acerbo, all'ora dell'Angelus, subito dopo la messa, ed è stato accolto con uno scrosciare di applausi fragorosi. Proprio lì, sotto i vessilli arcobaleno e quelli di Cuba. Il Che e il crocifisso. «Troppo spesso ci troviamo d'accordo solo col papa», ha detto Acerbo: e sarà che i comunisti di una volta, quelliPeppone, non ne ...

... verità e misteri sul biondino dalla spider' (Minerva). Teatro dell'Opera del Casinò, ... ExSanta Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre VENTIMIGLIA 9.00 - 17.00 . Mostra 'SPA. ...In un pizzino, infine, l'uomo avrebbe chiesto che non fosse celebrato alcun funerale in. Il ... L'ex primulafino alla fine ha deciso di non pentirsi. Il 5 febbraio il Ros diffonde un audio ...

Droga a Milano, hashish di Bart Simpson alla panchina in Chiesa ... IL GIORNO

Milano: riprendono le visite guidate gratuite alla antica “Chiesina ... Diocesi di MIlano

Reggio Emilia, 25 settembre 2023 – Stavolta a dire sì, dall’altra parte dell’altare, è stato lui. Da sacerdote a sposo ( FOTO ). Achille Melegari, 63 anni, parroco a Reggio Emilia nella sua vita prece ...I quattro francescani che abitano nel convento dei Cappuccini di Cesenatico non riescono più a gestire la struttura e potrebbero essere trasferiti.