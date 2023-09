Chiesa a CM | 'Colombo sbaglia in Sassuolo-Juve | Berardi era da rosso Al Cagliari manca un rigore'

ExSanta Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre VENTIMIGLIA 9.00 - 17.00 . Mostra 'SPA. ... Sala Polivalente in via Cristoforo, evento gratuito apertoi al pubblico, più info WhastApp al ...Ma in mezzo manca Pogba, ovvero un giocatore che sappia mettere la 'al cenro del villaggio', ... L'ultima riflessione la dedico all'arbitro, il signor. E' stato molto bravo, soprattutto a ...

Morti 2023 - COLOMBO GIANMARIA - 948237 Il Secolo XIX

Colombo stecca, Berardi da rosso: Sassuolo-Juve, fischia CalVARese Tuttosport

È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto ...Come riferisce Corsport, Fagioli punta il Lecce Kean e Milik sperano.A centrocampo Rabiot e Locatelli sono intoccabili, in attacco Chiesa può riposare. Szczesny titolare.Con ...