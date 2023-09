Chelsea | il gol non arriva e una pizzerie ironizza sui social

Delle rivoluzioni, perché sono più di una, del Chelsea ne hanno parlato in tanti e ne parlano in tanti da diverso tempo. La squadra di Pochettino è ...

Continua il momento negativo del Chelsea . Nonostante il paperone Tod Boehly abbia speso poco più, o poco meno, di un miliardo per costruire una ...

Le parole di Esteban Cambiasso nel corso della quarta edizione del torneo " Autogol and friends" a San Genesio e Uniti (Pavia). Intervista di Giacomo ...

LONDRA (Inghilterra) - La quarta giornata della Premier League vede la conferma del Manchester City che batte il Fulham e resta a punteggio pieno in ...

Pomeriggio di goleade in Premier League 2023/2024 nelle partite delle ore 16. Si scende in campo per la quarta giornata e a Etihad il Manchester ...