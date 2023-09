Chelsea… “che pizza”! I Blues non vincono più e si beccano lo sfottò di Domino’s

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo un’annata molto complicata, nella quale sono stati costretti a ingoiare tanti bocconi amari, i tifosi del Chelsea speravano in un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Il grande mercato estivo è stato, fin qui, solo un’illusione svanita nel momento in cui il campo ha dato i suoi primi verdetti: appena 5 punti in 6 giornate, una sola vittoria contro l’ultima in classifica, 13 punti di distacco dal Manchester City capolista e 9 dalla zona Champions. Sarà dura recuperare. Abbiamo parlato di bocconi amari, l’ultimo da ingurgitare arriva direttamente daPizza, famosa catena di fast food specializzata nella vendita di pizza. Il marchio, attraverso ‘X’, ha pubblicato un simpaticoall’indirizzo del Chelsea nel quale si legge: “dall’ultima vittoria ottenuta dal Chelsea contro il Luton ultimo in classifica, sono state consegnate ben 852.609 ...