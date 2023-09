(Di lunedì 25 settembre 2023) Turbolenze in casa Napoli. Il viaggio iniziato iniziato in estate con alla guida Rudi Garcia, ha già preso una rotta complicata: e quando le polemiche partono dagli stessi giocatori in campo, per giunta quelli che hanno trascinato gli azzurri alla conquista dello Scudetto lo scorso anno, qualnon va. Già nella sfida pareggiata contro il Genoa al Ferraris c’era stata una prima avvisaglia: all’89’ intatti, il mister aveva deciso di sostituire Kvaratskhelia con Zerbin. NAPOLI: IL DISAPPUNTO DIE ILRIVOLTO A GARCIA Mossa che, in realtà, non era piaciuta al georgiano che, per far notare il proprio disappunto, avevaintendere attraverso uncon le mani “ma perché questo cambio”. A poco più di una settimana da quell’incontro, il Napoli, ha nuovamente pareggiato; questa volta ...

Una trasferta soddisfacente per la Roma , l'ennesima partita impegnativa per José Mourinho . Il tecnico portoghese è stato costretto a seguire la ...

SUZUKA - Sebastian Vettel torna potagonista in Formula 1 , anche se, almeno per il momento, non in pista. Il campione tedesco si è ritirato al ...

Immaginatevi la scena: tre Coccodrilli e un cagnolino. E i grandi rettili che, anziché sbranarlo come ci si aspetterebbe, lo aiutano e lo portano in ...

... Luca Marelli,spiega: "Il rigore assegnato al Napoli è corretto perché dalle immagini si nota come il braccio di Calafiori compie un movimento verso il pallone. Unistintivo ma punibile. ...Prima di sedersi in panchina, Osimhen ha avuto un altrodi stizza e ha gettato a terra un ... Ho parlato con Osimhen per quanto fatto in occasione della sostituzione, ma ciòdico alla squadra ...

Il cane e il gesto poco romantico che rovina una proposta di matrimonio. I commenti: "È un segno del destino" La Stampa

Che gesto ha fatto Osimhen Cosa significa il "2" e la polemica per la sostituzione OA Sport

Kenan Yildiz, sceso per l'occasione in Next Gen, é stato grande protagonista della prima vittoria della Juventus, arrivata contro l'Ancona. Per lui un assist e un eurogol. Al termine della partita, ...Ill Pontefice ha così voluto testimoniare, ieri, il suo rapporto di stima e di amicizia per il presidente emerito della Repubblica. Le condoglianze alla signora Clio e la preghiera silenziosa ...