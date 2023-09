Ceramiche Refin | a Cersaie con novità per stimolare la domanda

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Bologna, 25 set. (Labitalia) - Da oggi al 29 settembre, Bologna torna a essere protagonista della scena internazionale con, fiera di riferimento per il mondo della ceramica, giunta quest'anno alla sua quarantesima edizione. Un settore, quello della ceramica, che trova il suo cuore pulsante proprio in Emilia-Romagna, regione da sempre ai primi posti della produzione made in Italy per le sue eccellenze, siano esse gastronomiche, automobilistiche e, per l'appunto,. Ma qual è lo scenario attuale per il comparto, tra sfide e incertezze geopolitiche? E quali le aspettative? A illustrarlo Rino Bedogni, Head of Marketing & Communication di, azienda parte del Gruppo Concorde che fin dal 1962 si è affermata sul mercato internazionale per il suo approccio creativo, giusto equilibrio tra fra ...